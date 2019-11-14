شاهد.. أمطار الخير تهطل على محافظة أضم بمكة

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي اليوم الخميس، مقطع فيديو، لهطول الأمطار اليوم الخميس على محافظة أضم.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها مبكرا على مكة المكرمة، يفيد برياح نشطة وسحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.