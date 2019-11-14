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الإحصاء: 8% انخفاضا في عدد المنشآت الصناعية بالمملكة

الإحصاء: 8% انخفاضا في عدد المنشآت الصناعية بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، حدوث انخفاض في عدد المنشآت الصناعية في المملكة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، وذلك بنسبة 8 %، حيث بلغ عدد المنشآت 111,934 منشأة، يعمل فيها 1.140.636 مشتغلا، فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية للعام 2018 نحو 1.796 تريلون ريال سعودي، بارتفاع قدره 18% مقارنة بعام 2017.

وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2018 عن ارتفاع إيرادات المنشآت الصناعية غير النفطية بنسبة 27.6 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو 530.2 مليار ريال، وبلغ متوسط التعويضات الشهرية للمشتغل الواحد في المنشآت الصناعية 6.739 ريالا، بارتفاع قدره 2 % مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت نتائج مسح النشاط الصناعي عن تصدر المنطقة الشرقية في أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي على مستوى مناطق المملكة بنسبة 33 %، تليها منطقة الرياض بنسبة 30 %، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %.

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