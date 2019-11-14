هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة.. سيول بالأودية والشعاب

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هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات وقرى المدينة المنورة ضمن الحالة المطرية “غيث”، جعلها الله، أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتسبت الأمطار في جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.