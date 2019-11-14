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مطاردة بشوارع مكة تنتهي بضبط مروج بحوزته حبوب مخدرة وحشيش

مطاردة بشوارع مكة تنتهي بضبط مروج بحوزته حبوب مخدرة وحشيش
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، التحقيق مع مقيم من جنسية أفريقية عثر بحوزته على ما يقارب 900 حبة مخدرة، وعدد من الحشيش المخدر، بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة.

وكانت إحدى دوريات المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة أثناء قيامها بعملها المعتاد، ومراقبتها لأحد أكبر المروجين للحبوب المخدرة، رصدت المطلوب بأحد الأحياء غرب مكة، حيث بادر بالفرار، وتبعه أحد رجال قوة المهمات والواجبات.

وبعد مطاردة في عدد من الشوارع وبين البيوت؛ قام المطلوب برمي “سترة جاكيت” كان يرتديها ليتم التحفظ عليها ومتابعته حتى الإطاحة به.

وبتفتيش السترة التي كان يرتديها، عثر بداخلها على قرابة 900 حبة مخدرة، بالإضافة إلى عدد من أصابع الحشيش المخدر، فتم إعداد محضر بالواقعة، وسلم الشخص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

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