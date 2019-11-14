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«الغذاء والدواء» تحذر من منتجين لتجميل العيون.. يحتويان مواد خطرة

«الغذاء والدواء» تحذر من منتجين لتجميل العيون.. يحتويان مواد خطرة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس، من منتجين لتجميل العيون، حيث يحتوي منتج “Stella Paris Eye Liner Feutre Brown 33” على نسبة عالية من مادة أنتيمون الضارة.

وأوضحت الهيئة، أن المنتج الثاني الذي يحمل اسم “Beauty Queen Perfect Lash Black”، يحتوي على نسبة عالية من مادة “نتروزامين” المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية لدى الهيئة.

وشدّدت الهيئة على عدم استخدام المنتجين والتخلص من الموجود منهما، حيث تتابع سحبهما من الأسواق ومنع دخولهما وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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