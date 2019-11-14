«كوبونات الخليج».. خصومات رائعة على أشهر مواقع التسوق

يعتبر موقع سوق من اشهر المواقع الموجودة على الساحة فى منطقة الشرق الأوسط و بالأخص في مصر و السعوديه و الامارات ، فيعتبر موقع سوق دوت كوم الوجهة الأولى لمعظم المتسوقين اون لاين في هذه البلادو بالأخص بعد ان تم بيعه لأمازون أكبر متجر إلكتروني في العالم و الأشهر موقع سوق دوت كوم يحتوى من الإبرة للصاروخ كل ماتفكر به و كل ماتحلم بشراؤه ستجده داخل موقع سوق دوت كوم ،وفى الأونة الأخيرة كثرت المتاجر الإلكترونية و لعل من اشهرها الوحش الأصفر “نون”.

منصة نون و منافستها القوية مع موقع سوق

نون كما نعرف لديه مايقارب 20 مليون منتج وهو ليس برقم يستهان به ايضاً فهو موقع شامل كامل كل إحتياجاتك بدأ بالظهور فى السعوديه الإمارات و من ثم مصر يعني نتحدث عن موقع ينافس موقع سوق في كل شيء في نفس الدول التى يتواجد بها موقع سوق بالطبع موقع سوق أقدم و لكننا لا ننكر قوة الوحش الأصفر و إستطاعته فى ان يأخذ قطعة من السوق من الوحش الأزرق إلا ان نون تمتاز عن سوق بسلاح مهم وكان له اثر كبير فى اخذ قطعة من السوق الا و هو الكوبونات تقوم نون بتوفير الكوبونات بشكل دائم و مستمر على موقعها و في اماكن اخرى من اهمها موقع كوبونات الخليج ، يضم هذا الموقع افضل الكوبونات لنون وسوق و سنتربوينت و الكثير و الكثير من البراندات و لقد اشتهر في فترة وجيزة جداً قبل ان يتم عامه الأول منذ الإنشاء فموقع كوبونات الخليج عمل خصيصاً للحصول على الكوبونات و العروض و افضل الخصومات و التخفيضات.

ويعتبر الأن بمثابة الموقع الأول عربياً في الكوبونات و التخفيضات ، ويرجع ذلك إلى انه يوفر الكثير من الأموال لهواة التسوق فأصبح هو الواجهة الأولى قبل مواقع التسوق اون لاين .

موقع كوبونات الخليج يقوم بخصومات رهيبة و رائعة حقاُ في البلاك فرايدي و بالمناسبة يقوم طول العام بعمل مسابقات ويقدم الجوائز لمتابعينه على السوشيال ميديا .

إذا كنت من هواة التسوق اون لاين فننصحك بالتوجه للموقع من هنا والبحث عن اي كوبون تريده و ستحصل على افضل خصم و افضل كوبون خصم فقط من موقع كوبونات الخليج .

سوق ايضاً لديها كوبونات و لكن ضعيفة جداً ونادراً ماتجد كوبون يعمل إلا إذا دخلت على كوبونات الخليج و استخدمتكوبون خصم سوق دوت كومالموجود فيه، لكن ترى من تعتقد سيربح فىالبلاك فرايدي ؟

البلاك فرايدي

فى وطننا العربي اطلق سوق على ” البلاك فرايدي “الجمعة البيضاء كما اطلقت نون عليها الجمعة الصفراء ، الموقعان ينافسان بعضهما بشدة ولذلك سيكون التسوق هذه السنة افضل بكثير من الأعوام السابقة فى هذه البلاد لأن موقع سوق سيقوم بعمل تخفيضات يضاهي بها تخفيضات نون فى الجمعة البيضاء و الجمعة الصفراء ،و هذه المنافسة بالطبع ستصب في مصلحة المشتري .

انتهز الفرصة هذه السنة فالفرصة لا تأتى مرتين ،كل ماعليك فعله هو معرفة ماذا تريد ان تشتري و ان تكون جاهز لعروض الجمعة البيضاء في اي وقت و لاتنسى ان تستخدم موقع كوبونات الخليج لتوفر أكثر من خلال الكوبونات فى الجمعة البيضاء.