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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«كوبونات الخليج».. خصومات رائعة على أشهر مواقع التسوق

«كوبونات الخليج».. خصومات رائعة على أشهر مواقع التسوق
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يعتبر موقع سوق من اشهر المواقع الموجودة على الساحة فى منطقة الشرق الأوسط و بالأخص في  مصر و السعوديه و الامارات ، فيعتبر موقع سوق دوت كوم الوجهة الأولى لمعظم المتسوقين اون لاين في هذه البلادو بالأخص بعد ان تم بيعه لأمازون أكبر متجر إلكتروني في العالم و الأشهر  موقع سوق دوت كوم يحتوى من الإبرة للصاروخ كل ماتفكر به و كل ماتحلم بشراؤه ستجده داخل موقع سوق دوت كوم ،وفى الأونة الأخيرة كثرت المتاجر الإلكترونية و لعل من اشهرها الوحش الأصفر “نون”.

منصة نون و منافستها القوية مع موقع سوق

نون كما نعرف لديه مايقارب 20 مليون منتج وهو ليس برقم يستهان به ايضاً  فهو موقع شامل كامل كل إحتياجاتك بدأ بالظهور فى السعوديه الإمارات و من ثم مصر  يعني نتحدث عن موقع ينافس موقع سوق في كل شيء في نفس الدول التى يتواجد بها موقع سوق بالطبع موقع سوق أقدم و لكننا لا ننكر قوة الوحش الأصفر و إستطاعته فى ان يأخذ قطعة من السوق من الوحش الأزرق إلا ان نون تمتاز عن سوق بسلاح مهم وكان له اثر كبير فى اخذ قطعة من السوق الا و هو الكوبونات تقوم نون بتوفير الكوبونات بشكل دائم و مستمر على موقعها و في اماكن اخرى من اهمها موقع كوبونات الخليج ، يضم هذا الموقع افضل الكوبونات لنون وسوق و سنتربوينت و الكثير و الكثير من البراندات  و لقد اشتهر في فترة وجيزة جداً قبل ان يتم عامه الأول منذ الإنشاء فموقع كوبونات الخليج عمل خصيصاً للحصول على الكوبونات و العروض و افضل الخصومات و التخفيضات. 

ويعتبر الأن بمثابة الموقع الأول عربياً في الكوبونات و التخفيضات ، ويرجع ذلك إلى انه يوفر الكثير من الأموال لهواة التسوق فأصبح هو الواجهة الأولى قبل مواقع التسوق اون لاين .

 موقع كوبونات الخليج يقوم بخصومات رهيبة و رائعة حقاُ في البلاك فرايدي  و بالمناسبة يقوم طول العام بعمل مسابقات ويقدم الجوائز لمتابعينه على السوشيال ميديا .

 إذا كنت من هواة التسوق اون لاين فننصحك بالتوجه للموقع من هنا والبحث عن اي كوبون تريده و ستحصل على افضل خصم و افضل كوبون خصم فقط من موقع كوبونات الخليج .

سوق ايضاً لديها كوبونات و لكن ضعيفة جداً ونادراً ماتجد كوبون يعمل إلا إذا دخلت على كوبونات الخليج و استخدمتكوبون خصم سوق دوت كومالموجود فيه، لكن ترى من تعتقد سيربح فىالبلاك فرايدي ؟

البلاك فرايدي

فى وطننا العربي اطلق سوق على ” البلاك فرايدي “الجمعة البيضاء  كما اطلقت نون عليها الجمعة الصفراء ، الموقعان ينافسان بعضهما بشدة ولذلك سيكون التسوق هذه السنة افضل بكثير من الأعوام السابقة فى هذه البلاد لأن موقع سوق سيقوم بعمل تخفيضات يضاهي بها تخفيضات نون فى الجمعة البيضاء و الجمعة الصفراء ،و هذه المنافسة بالطبع ستصب في مصلحة المشتري .

انتهز الفرصة هذه السنة فالفرصة لا تأتى مرتين ،كل ماعليك فعله هو معرفة ماذا تريد ان تشتري و ان تكون جاهز لعروض الجمعة البيضاء في اي وقت و لاتنسى ان تستخدم موقع كوبونات الخليج لتوفر أكثر من خلال الكوبونات فى الجمعة البيضاء.

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