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«الربيعة» يعلن نجاح فصل التوأم السيامي الليبي.. لأول مرة على سريرين منفصلين (فيديو)

«الربيعة» يعلن نجاح فصل التوأم السيامي الليبي.. لأول مرة على سريرين منفصلين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدكتور عبدالله الربيعة عن نجاح عملية إتمام مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

وقال الربيعة، لأول مرة في حياة Hحمد ومحمد هم الآن على سريرين منفصلين بغرفة العمليات، حيث تم اختصار حوالي من ساعتين لـ ثلاث ساعات، الأمر الذي يؤكد الخبرة العريقة للمملكة وكوادرها الطبية.

وأضاف أن الوضع الصحي للتوأم الليبي مستقر، وخلال الثلاث ساعات القادمة ستكتمل العملية بعودة التوأم لغرفة العناية المركزة بصحة وسلامة.

وتابع الدكتور الربيعة، بهذه لمناسبة أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ووزير الحرس الوطني على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية في المملكة باهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين والاستثمار في  الكوادر الطبية التي نرى جزءا منهم اليوم.

 

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