شاهد.. أمطار غزيرة وبَرَد على تبوك

تواصل – تبوك:

هطلت اليوم الخميس أمطار غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بحبات برد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم الخميس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.