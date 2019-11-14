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وزير النقل يتفقد قطار الحرمين ويطلع على الإصلاحات لإعادة تشغيله

وزير النقل يتفقد قطار الحرمين ويطلع على الإصلاحات لإعادة تشغيله
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تواصل- فريق التحرير:

تفقد وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، صباح اليوم الخميس، محطة قطار الحرمين السريع “السليمانية”، كما تفقد محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.

واطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.

ورافق وزير النقل خلال جولته كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، ومستشار وزير النقل المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر.

وتأتي هذه الجولة ضمن سعي إدارة المشروع لإعادة تشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية خلال الفترة القادمة والاستعداد لتشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي التي ستخدم الركاب القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز وكذلك سكان مدينة جدة.

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