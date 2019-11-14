«التعليم» تعلن عن بدء الترشيح لبرنامج «خبرات 4»

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التعليم ممثلة بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي (خبرات4)، حيث اعتمدت وزارة التعليم في تنفيذ البرنامج على عقد شراكات عالمية مع جامعات ومدارس متميزة، بهدف معايشة الفئة المستهدفة من المعلمين والمعلمات في مدارس تتمتع بثراء الخبرات، والأداء التعليمي المميز.

وطالبت الوزارة، إداراتها التعليمية بتوجيه الفئات المستهدفة الراغبة بالمشاركة في البرنامج إلى إجراء اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبعد تحقق مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب يتم التسجيل عبر بوابة عين لخدمات المعلم.

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي أن برنامج (خبرات) برنامج نوعي يستهدف تطوير الممارسات المهنية التربوية للقيادات والمشرفين والمعلمين، من خلال المعايشة الحية في مدارس متقدمة ومتميزة في الأداء التعليمي والممارسات المهنية، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت من خلال برنامج خبرات على نقل وتوطين هذه التجارب والخبرات من الدول المتقدمة إلى المعلمين والمعلمات بهدف الارتقاء بنواتج التعلم وإحداث نقلة نوعية تنسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وبين “الجهيمي” أن إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات ستكون لجنتين رئيسيتين، ولجان فرعية للبنين والبنات يتم من خلالها استكمال إجراءات الترشيح وفق ضوابط وشروط محدده منها اشتراطات ما قبل الترشيح واشتراطات ما بعد الترشيح.

وأشار “الجهيمي” إلى أن البرنامج عبارة عن معايشة يومية في مدارس متميزة، ومقسم إلى عدد من المراحل التي تتضمن ورش عمل ومجتمعات تعلم مهنية، ودورات تدريبية، وبعد انتهاء البرنامج الذي يستمر لعدة أشهر يقدم المشارك مشروعاً أو مبادرة يمكن تطبيقها في مدارسنا.