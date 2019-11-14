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توضيح من أمانة جدة بشأن وفاة طفلة دهساً بأحد شوارع حي الفيحاء

توضيح من أمانة جدة بشأن وفاة طفلة دهساً بأحد شوارع حي الفيحاء
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تواصل – فريق التحرير:

أرسلت أمانة محافظة جدة، إفادة لـ”تواصل” حول الخبر المنشور يوم الثلاثاء بتاريخ 23 أكتوبر الماضي والذي حمل عنوان: “وفاة طفلة دهساً أثناء عبورها الطريق مع والدتها بفيحاء جدة”.

وأوضحت الأمانة: “أن حي الفيحاء يقع ضمن مشروع الصيانة الوقائية لشبكة الإنارة التابع لبلدية الجامعة، بما في ذلك الشارع المذكور بمتن الخبر إلا أن مقاول المشروع لم يتقيد بالبرنامج الزمني في ذلك؛ ما استدعى تكليف مقاول أخر بعمل الصيانة اللازمة، وجرى صيانة شبكة الإنارة في شارع الفيحاء وشارع زيد بن عمرو بتاريخ 23 أكتوبر الماضي”.

وكانت “تواصل” قد نشرت خبر يفيد بوفاة طفلة في الحادية عشرة من عمرها، وذلك بعد تعرُّضها لحادث دهس في حي الفيحاء بمحافظة جدة، أثناء عبورها مع والدتها بأحد الشوارع المظلمة.

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