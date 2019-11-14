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الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها
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تواصل – وكالات:

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ليتم إعادة ترتيب العمل الوزاري.
وجاء إعلان استقالة الوزراء، على لسان ‏رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، الخميس.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن “احتمال استقالة الحكومة وارد جدا” .
واعتبر الغانم أن المشكلة تكمن في “عدم التجانس في الفريق الحكومي”، مضيفا أنه نقل وجهة نظر عدد من النواب بوجود حاجة إلى فريق حكومي متجانس، إلى أمير البلاد.

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