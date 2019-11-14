الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

تواصل – وكالات:

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ليتم إعادة ترتيب العمل الوزاري.

وجاء إعلان استقالة الوزراء، على لسان ‏رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، الخميس.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن “احتمال استقالة الحكومة وارد جدا” .

واعتبر الغانم أن المشكلة تكمن في “عدم التجانس في الفريق الحكومي”، مضيفا أنه نقل وجهة نظر عدد من النواب بوجود حاجة إلى فريق حكومي متجانس، إلى أمير البلاد.