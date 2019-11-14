الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

تواصل – وكالات:
قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ليتم إعادة ترتيب العمل الوزاري.
وجاء إعلان استقالة الوزراء، على لسان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، الخميس.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن “احتمال استقالة الحكومة وارد جدا” .
واعتبر الغانم أن المشكلة تكمن في “عدم التجانس في الفريق الحكومي”، مضيفا أنه نقل وجهة نظر عدد من النواب بوجود حاجة إلى فريق حكومي متجانس، إلى أمير البلاد.