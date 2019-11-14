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العثور على الطالب اليمني المفقود في خميس مشيط

العثور على الطالب اليمني المفقود في خميس مشيط
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تواصل – خميس مشيط:

عثرت الجهات المختصة على المقيم اليمني البالغ من العمر 15 عاماً، وذلك بعد تغيبه عن ذويه لمدة يومين، حيث اختفى عن الأنظار بعد انتهاء الدوام الدراسي يوم الأحد الماضي ولم يعد إلى منزله.

وقالت مصادر – وفقاً لـ “الوطن” – إن المعلومات الأولية تفيد بالعثور على الطالب الذي يقيم مع عائلته في منطقة نجران، وأنه بصحة جيدة وتم تسليمه إلى والده.

وكانت إحدى الكاميرات في محطة لتعبئة البنزين قد كشفت أن الطالب ركب مع أحد المسافرين من نجران متجهاً إلى عسير، أول من أمس، واتصلت جمعية ليث للإنقاذ بصاحب السيارة فذكر لهم أنه أنزل الشاب بقرية الواديين بعسير، ولا يعرف عنه أي معلومات.

بدوره، قال والد الطالب اليمني، إنه تم البحث عن ابنه في عدد من المواقع بعسير وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ومجموعة من أفراد القبيلة، مبينا أنه وردهم اتصال هاتفي من أحد السكان في خميس مشيط يفيد بأن ابنه موجود لديه ويرغب في تسليمه إلى عائلته.

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