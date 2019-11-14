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توقعات بهطول أمطار على مكة.. والدفاع المدني يحذر من عبور الأودية

توقعات بهطول أمطار على مكة.. والدفاع المدني يحذر من عبور الأودية
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس أن تسود حالة ممطرة على العاصمة المقدسة والعديد من محافظات منطقة مكة المكرمة -بمشيئة الله -.

وشهدت يوم أمس العاصمة المقدسة وضواحيها الشرقية ومحافظات الطائف وميسان وأضم والجموم وبحرة وخليص والقنفذة بالإضافة إلى أجزاء من أحياء شرق محافظة جدة هطول أمطار تراوحت بين متوسط إلى غزيرة سال على إثرها بعض الأودية والتجمعات المائية البسيطة، وتسببت الأمطار في غلق طريق الهدا احترازياً من قِبل الجهات المعنية وأعيد فتحه من جديد، بينما سجلت نتيجة الأمطار بلاغات محدودة عن التماس كهربائي وتجمعات مائية لم تشكل أي خطورة.

من جانبه، أكد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس دعوته للمواطنين والمقيمين، بناءً “للتنبيه المتقدم” الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة المشار فيه إلى حالة جوية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية تؤثر على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان والأجزاء المحاذية لتلك المحافظات، ويبدأ تأثير الحالة الجوية من الساعة ١١:٠٠ ص اليوم الخميس وتستمر حتى الساعة ١٠:٠٠ م من نفس اليوم.

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال البعد عن التمديدات الكهربائية تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول عبر الأودية ومراعاة تعرض بعض الأودية لسيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح السطحية.

وأكد مدني مكة أن جميع الجهات التابعة له اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية على مدار الساعة.

 

 

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