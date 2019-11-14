الكشف عن اضطهاد مليون من مسلمي الإيغور في الصين.. احتجاز ومعسكرات للاعتقال

تواصل- وكالات:

أعلن ناشطون من الإيغور أنهم وثقوا وجود نحو 500 معسكر وسجن تديرهم الصين لاحتجاز أفراد هذه العرقية المسلمة، مشيرين إلى أن بكين قد تكون تحتجز عددا أكبر بكثير من مليون شخص، وهو الرقم المعروف حتى الآن.

لكن وزارة الخارجية الصينية أكدت الأربعاء أن “لا أساس” لهذه الاتهامات، حسب موقع ” الحرة”.

وقدّمت “حركة الصحوة الوطنية لتركستان الشرقية”، الثلاثاء إحداثيات جغرافية لـ182 موقعا يشتبه بأنها “معسكرات اعتقال” يعتقد أن الإيغور يتعرضون فيها لضغوط للتخلي عن ثقافتهم.

وعبر الاستعانة ببرنامج “غوغل إيرث” للقيام بأبحاث بشأن بعض الصور، قالت حركة الصحوة الوطنية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إنها تمكّنت من رصد 209 مواقع يشتبه بأنها سجون و74 معسكرا محتملا للعمال، وأفادت الحركة أنها ستنشر التفاصيل لاحقا.

وقال مدير العمليات في الحركة كايل أولبرت “هذه المواقع في جزء كبير منها لم يتم تحديدها في السابق، لذا يمكن أن نكون نتحدث عن أعداد أكبر بكثير” من الأشخاص المعتقلين.

وأضاف في مؤتمر صحافي في إحدى ضواحي واشنطن “نحن قلقون من أنه قد يكون هناك المزيد من المنشآت التي لم نتمكن من رصدها”.

من جهته، قال المحلل الذي عمل سابقا مع وكالات الاستخبارات الأميركية وقدم المشورة للحركة أندرس كور إن حوالي 40% من المواقع لم يُكشف عنها من قبل.

ويقدّر حقوقيون بشكل عام أن الصين تحتجز أكثر من مليون من الإيغور وأشخاص من عرقيات تركستانية أخرى معظم أفرادها من المسلمين، لكن كبير مسؤولي شؤون آسيا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) راندال شرايفر قال في مايو إن العدد “أقرب على الأرجح إلى ثلاثة ملايين مواطن”، وهو رقم استثنائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليوناً.