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«العدل» تُدشن خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الصكوك العقارية

«العدل» تُدشن خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الصكوك العقارية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل إضافة خدمة الاستعلام، عن تفاصيل الصكوك العقارية عبر منصة واثق، لتنضم إلى خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات الإلكترونية، تسهيلا على المستفيدين وتيسيرا لتعاملاتهم.

ووفقاً لـ”الوطن”، يستطيع المستفيدون التحقق من حالة الصك العقاري والاستعلام عن ملكيته، إضافة إلى التحقق من الوكالة وحالتها واستخراج نصها بالتفصيل والصلاحيات الممنوحة فيها، وتهدف الخدمتان المتاحتان للجميع إلى حفظ وقت المستفيدين، وتقديم المعلومات بأعلى دقة، دون الحاجة إلى الحضور لكتابة العدل.

وتتميز منصة «واثق» بتوفير البيانات من مصدرها للجهة المستفيدة، مما يسهل الاستعلام والاستفادة منها، إذ يتم تبادل المعلومات بين الأنظمة عن طريق اتصال (API)، تستخدم فيه وسائل التشفير اللازمة لحمايتها أثناء انتقالها تحت أعلى معايير الأمن والحماية.

ويعد إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق من مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، لرفع كفاءة أعمال هذا القطاع للأفراد والشركات، والتغلب على التحدي القائم المتمثل في عدم توفر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل.

 

 

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