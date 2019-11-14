الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النقل» تكشف عن عدد الحوادث والوفيات جراء النقاط السوداء بالطرق

«النقل» تكشف عن عدد الحوادث والوفيات جراء النقاط السوداء بالطرق
0

تواصل – فريق التحرير:

أجرت وزارة النقل مؤخراً إحصاءات رسمية عن أماكن وعدد النقاط السوداء بالمملكة، حيث تُعرف بأنها الموقع الذي يشهد وقوع حوادث السير بشكل متكرر سواء أدت إلى وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.

وكشفت الإحصاءات عن وجود 123 نقطة سوداء مرورية في المملكة خلال عامي 2017 و2018، لا تزال 79 نقطة منها على وضعها دون معالجة، بينما تمت معالجة 32 نقطة بشكل كامل، و12 نقطة بشكل جزئي، وأوضحت الإحصاءات أن النقاط السوداء تسببت في 319 حالة وفاة لقائدي المركبات، و1385 إصابة، و1821 حادثا مروريا.

ووفقاً لـ”الوطن” فإن الأرقام الرسمية تكشف وجود 33 نقطة سوداء في الرياض، 26 منها على حالها دون تغيير، و3 نقاط تمت معالجتها جزئيا، فيما تم الانتهاء من معالجة 4 نقاط، كما يوجد في المدينة المنورة 28 نقطة، 17 منها على حالها دون تغيير، فيما تم إنجاز 11 نقطة بشكل كامل.

وفي منطقة عسير هناك 25 نقطة سوداء، 17 منها على حالها دون تغيير، و3 نقاط تمت معالجتها جزئيا، و5 نقاط تم إنجازها بشكل كامل، أما في مكة المكرمة فهناك 17 نقطة سوداء، 12 نقطة منها لا تزال على حالها، ونقطتان تمت معالجتهما جزئيا، و3 نقاط تم إنجازها بشكل كامل ، وفي حائل هناك 6 نقاط سوداء، منها نقطتان لا تزالان على حالتيهما، و3 نقاط تمت معالجتها بشكل جزئي، ونقطة واحدة فقط تم إنجازها بشكل كامل.

وتحوي نجران 5 نقاط سوداء، تمت معالجة نقطة واحدة جزئيا، والانتهاء من إنجاز 4 نقاط بشكل كامل، أما في جازان فلديها 3 نقاط سوداء، نقطة واحدة لا تزال على حالها، ونقطتان تم إنجازهما بشكل كامل، أما المنطقة الشرقية فلديها نقطتان فقط، إحداها لا تزال على حالها، والأخرى تم إنجازها بشكل كامل، أما في القصيم فإن لديها نقطتين سوداوين لا تزالان على حالتيهما دون تغيير، وفي تبوك فلديها نقطتان، واحدة منها لا تزال على حالها، والأخرى تم إنجازها بشكل كامل.

مواد ذات صلة

«العدل» تُدشن خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الصكوك العقارية

«العدل» تُدشن خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الصكوك العقارية

في عملية تستغرق 15 ساعة.. بدء فصل التوأم السيامي الليبي بالرياض

في عملية تستغرق 15 ساعة.. بدء فصل التوأم السيامي الليبي بالرياض

«الحصيني» يتوقع دخول الشتاء مبكراً .. وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع دخول الشتاء مبكراً .. وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة في هذا الموعد

مصادر: عقوبة رادعة تنتظر مخالفي «نظام الخدمات الإسعافية»

مصادر: عقوبة رادعة تنتظر مخالفي «نظام الخدمات الإسعافية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>