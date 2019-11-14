إجراء جديد من إدارات التعليم لحماية المدارس من السرقة

تواصل- الرياض:

بدأت إدارات التعليم في مناطق مختلفة بالمملكة في تركيب أنظمة أمنية للحماية من السرقة في المدارس، وذلك بعد ما لوحظ تعرض عدد من المدارس للتعدي وسرقة الأجهزة والممتلكات.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن عددا من إدارات التعليم بدأت بتركيب أنظمة إنذار وكاميرات مراقبة في محيط وداخل مدارس البنين، فيما تم تزويد مدارس البنات بنظام مراقبة أمني للمحيط الخارجي للمدارس بما يضمن خصوصية المدارس.

وتمكن هذه الأنظمة قائدة المدرسة من الاطلاع بشكل دائم على محيط المبنى الخارجي والوقوف على سلامة وأمن منسوبات المدرسة، وذلك لتحقيق بيئة مدرسية آمنة وحماية مقدرات وأصول المدارس.