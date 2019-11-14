«أبل» تحذف تطبيقاً يتجسس على مستخدمي «انستجرام»

تواصل – وكالات:

أزالت شركة آبل من متجر App Store الإلكتروني تطبيق Like Patrol الذي يُستغل للتجسس على مستخدمي “إنستجرام”.

وأوضحت الشركة أن قرارها بحذف التطبيق من المتجر جاء بعد أيام من إرسال منصة “إنستجرام” رسالة إلى مطوري التطبيق طالبتهم فيها بوقفه كونه ينتهك سياستها في حماية بيانات المستخدمين.

وقال متحدث باسم شركة “فيسبوك” المالكة لمنصة لـ “إنستجرام”: جمع البيانات ينتهك سياساتنا ونتخذ إجراءات ضد الشركات التي نجد أنها تشارك في هذا السلوك، وتراجع الشركة التطبيقات الأخرى من مطور Like Patrol التي قد تنتهك إرشادات التطوير.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن بعض الناس كانوا يستغلون التطبيق المذكور لجمع بيانات تتعلق بنشاط بعض مستخدمي “إنستجرام”، كالبيانات التي تتعلق بالمنشورات التي يتفاعلون معها أو حتى الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

كما قدم هذا التطبيق خدمات مدفوعة تمكن بعض الجهات من متابعة أشخاص معينين على “إنستجرام”، والحصول على إشعارات تتعلق بالصور التي أعجبوا بها أو علقوا عليها على موقع التواصل الاجتماعي المذكور.

https://www.maaal.com/archives/20191113/131019