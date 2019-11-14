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«الحصيني» يتوقع دخول الشتاء مبكراً .. وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع دخول الشتاء مبكراً .. وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن فصل الشتاء سوف يهجم مبكرًا على مناطق المملكة، متوقعًا بداية انخفاض ملموس في درجات الحرارة الأسبوع المقبل – بمشيئة الله-.

وأضاف الحصيني، في مداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الانخفاض بدرجات الحرارة، سيكون غير الانخفاض الذي عايشناه اليومين الماضيين، فدرجة الحرارة الصغرى كسرت العشرين درجة مئوية على مدينة الرياض، والمتوقع الأسبوع المقبل أن تقترب درجة الحرارة الصغرى من 15 درجة مئوية، مع أمطار متفاوتة على مدارات مختلفة ولذلك من المهم متابعة الحالة الجوية الممطرة المتوقعة.

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