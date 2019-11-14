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«واتساب» يضيف ميزة جديدة لرسائل الحالة والدردشة

«واتساب» يضيف ميزة جديدة لرسائل الحالة والدردشة
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تواصل – وكالات:

أصدرت شركة واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد يجلب تغييرات طفيفة في التصميم وإصلاحًا مهمًا.

وتحمل أحدث نسخة تجريبية لنظام أندرويد رقم الإصدار 2.19.328، وتصل حاليًا إلى المشتركين في برنامج النسخ التجريبية عبر متجر تطبيقات جوجل بلاي Google Play.
ويحتاج مستخدمو النسخ الرسمية المستقرة الراغبين بتجربة النسخ التجريبية إلى التسجيل في برنامج الإصدار التجريبي الخاص بواتساب أولًا عبر متجر جوجل بلاي.

وبحسب موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo، فإن أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لنظام أندرويد يجلب تغييرًا في أيقونة الكاميرا التي تشبه شعار إنستاجرام داخل تطبيق واتساب.

ويمكن رؤية أيقونة الكاميرا الجديدة في علامة تبويب الحالة في الحافة اليمنى السفلية، كما حدثت الشركة المملوكة لشركة فيسبوك أيقونة الكاميرا في شريط الدردشة أيضًا.

وكان لدى التطبيق في وقت سابق أيقونة كاميرا تشبه شعار منصة إنستاجرام، لكن جرى استبدال هذه الأيقونة بأيقونة كاميرا أكثر تقليدية.

وأوضح موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo أن الإصدار الجديد التجريبي من تطبيق التراسل قد أصلح خللًا يؤدي إلى تعطل التطبيق أثناء الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

وأثرت هذه المشكلة على جزء صغير فقط من المستخدمين، وتم طرح الإصلاح لمستخدمي نظام أندرويد من خلال النسخة التجريبية برقم الإصدار 2.19.328.

يذكر أن الشركة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر بنشر إعدادات خصوصية المجموعة المحدثة على مستوى العالم، وتوفر لك هذه الإعدادات تحكمًا إضافيًا لمن يمكنه إضافتك إلى المجموعات من جهات اتصالك.

وتلقى كل من مستخدمي أندرويد وآيفون في جميع أنحاء العالم الإعدادات الجديدة، وهي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في المجموعات التي تتم إضافتهم إليها، وجاء هذا الخيار الجديد للحد من دعوات مجموعات البريد العشوائي.

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