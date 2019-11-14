«آيباد برو» الجديد في الأسواق قريباً.. مزايا فريدة

تواصل – وكالات:

تعمل شركة آبل على مجموعة من أجهزة الواقع المعزز، والافتراضي التي تستخدم نظاماً جديداً للاستشعار الثلاثي الأبعاد.

وقالت وكالة “بلومبيرج”، في تقرير لها “إن حاسوب (آيباد برو) iPad Pro جديداً سيُطلق خلال النصف الأول من عام 2020 مع وحدة جديدة تحتوي على مستشعري كاميرا، بزيادة كاميرا واحدة عن الإصدار الحالي من الجهاز، وسيأتي أيضًا مع ثقب صغير للنظام الثلاثي الأبعاد، مما يتيح للناس إعادة إنشاء بيئة ثلاثية الأبعاد للغرفة، والأشياء، والناس”.

ونقلت بلومبيرج عن مصادرها – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة منتجات غير معلنة – أن عملاقة التقنية الأميركية تخطط لإضافة المستشعر إلى هواتف آيفون الجديدة التي يُتوقع أن تُطلق في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2020، إلى جانب إمكانات شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقاً للتقرير، فإن آبل تهدف في عام 2021، أو 2022 إلى إطلاق نظارة للواقع الافتراضي والمعزز مع التركيز على الألعاب ومشاهدة الفيديو، والاجتماعات الافتراضية.

وتعتزم الشركة طرح نظارة واقع معزز خفيفة الوزن مطلع عام 2023. وهو ما يتوافق مع تقرير نشره موقع The Information حديثًا، وقال فيه: إن آبل أبلغت الموظفين بأنها تهدف إلى إطلاق أول نظارة لها بحلول عام 2022، والنظارات الشبيهة بالنظارات الشمسية بعد عام.