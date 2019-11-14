الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حالة معقدة وتحدي للأطباء.. تفاصيل عملية فصل التوأم الليبي بالمملكة (فيديو)

حالة معقدة وتحدي للأطباء.. تفاصيل عملية فصل التوأم الليبي بالمملكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تحدث رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة عن تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني، والتي ستبدأ يوم غد الخميس.

وقال الربيعة، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن التوأم هو الـ 48 الذي يجرى له عملية فصل في المملكة، وهو من الحالات المعقدة لوجود تداخل كبير واتصال في الأمعاء الدقيقة والغليظة، واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، والعضو الذكرى الخارجي وعظمة الحوض، وتمثل تحدياً للفريق الطبي.

وأضاف أن الفريق الطبي لديهم الخبرة والقدرة للتعامل مع هذه الحالة، وعلى مدى 30 عاماً في العمليات، ونسبة النجاح كبيرة، مشيراً إلى أنه مر عليه حالة مشابهة لحالة التوأم محمد وأحمد قبل عدة سنوات، وتكللت بالنجاح، غير أنها ليست متطابقة، فقط مشابهة لها.

وتابع الدكتور الربيعة، أنه بعد العملية، سينقل التوأم إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الشديدة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، ثم مرحلة التأهيل، خاصة أن لكل طفل طرف سفلي واحد، فيحتاج إلى علاج طبيعي وتأهيل ومتابعة من جراحة العظام قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة.

مواد ذات صلة

بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم السيامي الليبي إلى المملكة

بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم السيامي الليبي إلى المملكة

سفارة المملكة في تونس تستقبل «التوأم السيامي» قادماً من ليبيا

سفارة المملكة في تونس تستقبل «التوأم السيامي» قادماً من ليبيا

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

«التوأم السيامي التنزاني» يصلان المملكة تمهيدًا لفصلهما

«التوأم السيامي التنزاني» يصلان المملكة تمهيدًا لفصلهما

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة