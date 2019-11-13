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«النيابة العامة»: احذر استغلال اسمك في عمليات مالية غير مشروعة.. لا تتهاون

«النيابة العامة»: احذر استغلال اسمك في عمليات مالية غير مشروعة.. لا تتهاون
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من التورط في أعمال تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه العملية قد تندرج تحت عمليات غسل الأموال، قائلة: “فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال”.

وأضافت: “لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أوالمنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية، إذ إن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة”.

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