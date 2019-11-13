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بعد إغلاق مؤقت.. إعادة فتح طريق «الهدا» بمنطقة مكة

بعد إغلاق مؤقت.. إعادة فتح طريق «الهدا» بمنطقة مكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجهات المعنية، مساء اليوم الأربعاء، فتح طريق “جبل الكر” بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكان تم إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسبب إغلاق الطريق، في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

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