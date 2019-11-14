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غش وتضليل في «عبوات قهوة» بحائل.. و«التجارة» تفرض عقوبات صارمة

غش وتضليل في «عبوات قهوة» بحائل.. و«التجارة» تفرض عقوبات صارمة
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة حائل، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وتعمد العاملين في المنشأة غش وتضليل المستهلكين بإعادة تعبئة منتجات القهوة (هيل وخلطات وزعفران) في عبوات تحمل أسماء تجارية معروفة بهدف ادعاء جودة المنتج، إضافة إلى سوء تخزين السلع والمنتجات لوجود حشرات وقوارض داخل المستودع وتغيير البيانات التجارية للمنتجات.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً إدانة المخالف مع فرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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