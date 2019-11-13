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«فيسبوك» تبرر تشتغيل كاميرا آيفون سراً عند تصفح التطبيق

«فيسبوك» تبرر تشتغيل كاميرا آيفون سراً عند تصفح التطبيق
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تواصل – وكالات:

بررت شركة “فيسبوك”، تشغيل كاميرا آيفون سراً أثناء تصفح المستخدم للتطبيق، مما يعرض بيانات وخصوصية المستخدمين للاختراق.

وقالت فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن ما حدث مع بعض مستخدمي تطبيقها على هواتف آيفون من تشغيل الكاميرا سراً أثناء تصفح صفحة (آخر الأخبار)، قد يكون بسبب خلل، نافيةً أن تكون المسألة مسألة تجسس عليهم.

وحذر أحد مستخدمي فيسبوك على هواتف آيفون من أن الشركة تستخدم سراً كاميرا الهاتف أثناء تصفح التطبيق، ونشر مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه.

وقال (جوشوا مادوكس) Joshua Maddux في تغريدة له على موقع تويتر: “وجدت مشكلة خصوصية وأمان من فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحًا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا، وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح آخر الأخبار. لاحظ أن الكاميرا تظهر السجادة”.

وبعد أن وُجدت المشكلة لدى عدد من المستخدمين، بدأ بعضهم يبدي قلقه من الأمر، خاصةً بالنظر إلى سجل فيسبوك، عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدمين، مثل فضيحة شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) Cambridge Analytica. وحتى إن الشركة أكدت الأسبوع الماضي أن بعض المطورين احتفظوا بصورة غير صحيحة بإمكاينة الوصول إلى بعض بيانات مستخدمي فيسبوك لأكثر من عام.

وقال (ويل سترافاك) – الرئيس التنفيذي لشركة (جارديان فايروول) Guardian Firewall الأمنية: إنه يبدو وكأنه “خلل غير ضار ولكن الأمر غريب”.

يذكر أن هذه الثغرة تؤثر فقط على مستخدمي آيفون الذين يستخدمون الإصدار الأحدث 13 من نظام (آي أو إس)، وبالتحديد أولئك الذين منحوا التطبيق حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون. ويعتقد أن الثغرة تتعلق بعرض “القصة” في التطبيق، الذي يفتح الكاميرا للمستخدمين لالتقاط الصور.

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