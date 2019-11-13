استعداداً لفصل «الشتاء».. توجيهات مهمة من «تعليم الرياض» لمدارس المنطقة

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وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، جميع المدارس، بضرورة تنفيذ كافة الخطط والتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية في جميع المدارس، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء وتغيُّر الطقس والأجواء المصاحبة له.

وشدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على أهمية دور المدارس في تحقيق رؤية الإدارة في ترسيخ سلوكيات السلامة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة من خلال الاستعداد الجيد، والمتابعة المستمرة، ورفع الوعي لدى الطلاب وتدريبهم على سلوكيات السلامة بوصفها جزءًا مهمًّا من مهاراتهم الشخصية.

من جهته أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية في “تعليم الرياض”، حميدي العنزي، على أهمية متابعة قادة المدارس وضع المبنى المدرسي والمرافق التابعة له بشكل مستمر خلال العام الدراسي، واتباع التعليمات والإجراءات الخاصة بتحقيق السلامة المدرسية.

وطالب العنزي بضرورة التأكد من تصريف مياه الأسطح، ومعالجة التالف منها، وسلامة أغطية الصرف وإغلاقها، وفحص مخارج الطوارئ، وخلوّ سطح المدرسة ومرافقها من أي مخلفات مكدسة، إضافة إلى التأكد من سلامة سلالم الطوارئ، وعدم التمديد العشوائي لأي نقاط كهربائية، والرجوع إلى المختصين في المباني عند استخدام الغلايات والدفايات والحد من استخدامها.

كما طالب بالتأكد من سلامة وثبات المظلات والأبواب والنوافذ، وحاملات أجهزة التكييف، وقوائم الملاعب، وعدم استحداث أي إضافات إنشائية أو كهربائية في المبنى إلا بعد الرجوع إلى المختصين، ووفق اشتراطات الدفاع المدني، مؤكدًا على ضرورة تنظيف المزاريب المياه للمظلات، والرفع عاجلًا بالتالف منها لإدارة المباني واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.