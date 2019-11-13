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بيع فرخ شاهين بـ 400 ألف ريال في مزاد بحفر الباطن (فيديو)

بيع فرخ شاهين بـ 400 ألف ريال في مزاد بحفر الباطن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شهد مزاد حفر الباطن للصقور، أمس الثلاثاء، بيع فرخ شاهين بـ 400 ألف ريال، وأربعة صقور أخرى بإجمالي 114 ألف ريال، والتي تعتبر أعلى صفقات المزاد منذ انطلاقه قبل شهر.

وقال رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح بن محمد العدواني، إن “الشاهين” من النوادر بعد اكتماله للمواصفات من ناحية الطول والعرض والوزن وهو الثاني الذي تم صيده هذا الموسم بعد شاهين عرعر الذي بيع بـ 610 آلاف ريال قبل أسبوع.

وأشار العدواني إلى أن محافظة حفر الباطن تتميز بوجود أكبر تجمع لهواة الصقور في دول الخليج والشرق الأوسط نظراً للمكانة الجغرافية للمحافظة إضافة إلى قربها من خطوط عبور الطيور، ويعد السوق في حفر الباطن سابقة بالمملكة لاحتوائه على أكثر من 1500 طير في موقع واحد ووجود أكثر من 20 مربط فيما يتجاوز عدد الصقارين بحفر الباطن لأكثر من 1000 صقار .

يذكر أن المزاد تشرف عليه محافظة حفر الباطن بالتعاون مع أمانة المحافظة، وتنظمه رابطة صقارين حفر الباطن.

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