تقلبات جوية قوية على مكة.. و«الدفاع المدني» يحذر

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة عموم المواطنين والمقيمين من تداعيات التقلبات الجوية المؤثرة التي تشهدها مكة اليوم (الأربعاء) والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة الرائد نايف الشريف بالجميع بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأوصى بتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، علاوة على الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وشدد الشريف، على أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.