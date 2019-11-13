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جازان.. توقيع عقود عمل فورية في «ملتقى لقاءات»

جازان.. توقيع عقود عمل فورية في «ملتقى لقاءات»
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تواصل – فريق التحرير:

شهد ملتقى لقاءات “هدف” الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية، في مدينة جيزان، توقيع عقود عمل فورية لباحثين عن عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص المشاركة في أعمال وفعاليات الملتقى.

وجرى توقيع الاتفاقية، على أرض الملتقى، وفي عدد من الأنشطة والمجالات والمهن التي يتطلبها سوق العمل.
ويحتضن ملتقى لقاءات جازان، الذي ينظمه (هدف)، عددًا من ورش العمل التوعوية، والمحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، التي تستهدف العملاء المســتفيدين مــن خدمات الصندوق من أصحاب منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال.

ويهدف الملتقى الذي يشهد مشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة, وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها صندوق الموارد البشرية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية, وفق مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويضم الملتقى معـرضًا لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى.

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