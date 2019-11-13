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فقاعة هوائية بدلا من السقف.. سيارة بمواصفات خارقة من «ماكلارين» (صور)

فقاعة هوائية بدلا من السقف.. سيارة بمواصفات خارقة من «ماكلارين» (صور)
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تواصل – وكالات:

إن كنت من عشاق السيارات الخارقة غير التقليدية، فقد أتاحت ماكلارين سيارة فائقة السرعة تعتمد على فقاعة هوائية بدلا من السقف.

وتبلغ تكلفة سيارة McLaren Elva “ماكلارين إلفا” الخارقة الجديدة 1.7 مليون دولار، حيث توفر كل وسائل الترفيه لكنها تفتقر لشيء واحد، هو السقف.

ولا تحتوي السيارة على سقف سواء كان صلبا قابلا للتحول أو من القماش، حيث لا تحتوي على سقف مطلقا، وللعلم، فإنها لا تحتوي على زجاج أمامي.

وتعتمد السيارة على نظام إدارة الهواء النشط، فبعد وصول السيارة إلى 40 كيلومترا يبدأ نظام توجيه الهواء في إنشاء ما يمكن أن يعرق بالفقاعة الهوائية، وهي التي تقوم بمثابة حائط صد ضد الهواء بحيث ينعم الركاب داخل السيارة بهدوء يشبه ذلك الذي يوفره السقف الصلب والزجاج الأمامي.

ويرتفع حاجز الرياح المصنوع من ألياف الكربون أيضًا في مقدمة السيارة، مما يؤدي إلى زيادة توجيه الهواء حول المقصورة، وفي حالة انقلاب السيارة، سيعمل نظام التمدد التلقائي على حماية الركاب.

يذكر أن السيارة مزدوة بمحرك بثماني أسطوانات بقوة 804 أحصنة، ويبلغ تسارعها من الصفر إلى 100 كيلومتر 3 ثوان فقط، وتعتمد أنظمة الحماية من الانقلاب على القضبان المعدنية القوية التي تنتشر وتتمدد سريعا من وراء مقصورة الركاب عندما تكتشف أجهزة الاستشعار أن السيارة تنقلب.

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