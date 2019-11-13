«بروترانسليت» موقع يقدم الترجمة القانونية الاحترافية في خصوصية تامة

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ترجمة قانونية احترافية :

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ترجمة من الهاتف :

نحن نعلم ان البرامج التى يتم تحميلها لترجمة ملف غير معتمدة وغير مؤهله لترجمة نص معين لأنها تقدم ترجمة حرفية ولذلك ستجد ان النص غير مناسب أو به خطأ إما من خلال بروترانسليت فإننا نقدم ترجمة بشرية تتم بشكل يدوي على يد نخبة من افضل المترجمين لذلك يمكنك الاستمتاع بترجمة أي نص سواء من الحاسب الآلي أو من خلال الهاتف من تطبيق جوجل .

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