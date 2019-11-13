انهيار برج ضغط عالي بـ«وادي ريم» في رجال ألمع.. والأهالي يطالبون بـ «الحماية»

تواصل – فريق التحرير:

تسبب انهيار أرضي في سقوط أحد أبراج الضغط العالي للكهرباء بوادي ريم التابع لمحافظة رجال ألمع؛ مما أدى إلى اختلال التوازن وانهيار البرج.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السبب في هذا الهبوط هو كمية الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وطالب أهالي المحافظة من القائمين على الكهرباء بضرورة حمايتهم من مثل هذه الأخطار حيث أن حدثاً كهذا كان من الممكن أن يزهق الكثير من الأرواح لولا لطف الله تعالى.

كما طالب الأهالي بضرورة وضع هذه الأبراج بعيداً عن الكتلة السكنية وأماكن تواجد المواطنين بما يكفل السلامة للجميع عند حدوث مثل هذه الحوادث لا قدر الله ، إضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات للتربة قبل زراعة هذه الأعمدة واختيار البيئة المناسبة لها.