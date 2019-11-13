مدرسة «الإمام النووي» بينبع تحصد لقب مسابقة تحدي القراءة بالإمارات

تواصل – فريق التحرير:

في إنجاز جديد يحسب لوزارة التعليم في المملكة، فازت “مدرسة الإمام النووي الابتدائية” في ينبع الصناعية بلقب “المدرسة المتميزة” في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الرابعة، بدولة الإمارات العربية، وقيمة جائزتها مليون درهم إماراتي.

وتفوقت مدرسة الإمام النووي على 67 ألف مدرسة من 22 دولة شاركت في المسابقة في دورتها الرابعة، والتي استضافتها دولة الإمارات العربية لتفوز باللقب.

يذكر أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية، التي فازت بلقب المدرسة المتميزة، هي إحدى المدارس التابعة لإداراة تعليم الهيئة الملكية بينبع.