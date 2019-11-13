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 «الغذاء والدواء» تطلق مجموعة من الخدمات الالكترونية لتعزيز الوعي الصحي

 «الغذاء والدواء» تطلق مجموعة من الخدمات الالكترونية لتعزيز الوعي الصحي
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية، شملت خدمة المساعد الذكي “سارة” وتطبيق “طمني”، وذلك بمقر الهيئة بالرياض بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وتهدف تلك الخدمات التي تمت بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، وخدمة الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة لوحات المعلومات الذكية، ونظام عمليات التفتيش الإلكتروني، إلى تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة.

وأوضحت الهيئة أن خدمة المساعد الذكي “سارة” التي تعمل على مدار الساعة، تتيح التواصل مع المستخدمين بشكل مباشر من خلال تطبيقي “واتساب” و”تيليغرام”، كما تمكّن المستفيدين من الاستفسار عن بدائل الأدوية واستقبال البلاغات، وتسهم في زيادة الوعي الصحي.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق “طمني” يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وسهلة عن جميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي “الباركود”، كما يستقبل البلاغات بشكل مباشر ويبث إشعارات الهيئة عن التحذيرات والتنبيهات.

ودشنت الهيئة خدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، وهي عبارة عن مستودعات بيانات لدى الهيئة توفر منصة تنفيذية لدعم اتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات، فيما تهدف خدمة الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تسريع دخول الشحنات الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بينما نظام عمليات التفتيش الإلكتروني يهدف لتقليل المخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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