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«أحكام المسح على الخفين».. يوم علمي بجامع موضي السديري بالرياض

«أحكام المسح على الخفين».. يوم علمي بجامع موضي السديري بالرياض
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تواصل – الرياض:

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء يومًا علميًّا بعنوان “أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي”.

يلقي الدرس الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، أستاذ الفقه بجامعة القصيم وإمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، والمدرس بالحرمين الشريفين، وذلك عصر يوم الجمعة 2 ربيع الآخر، ويستمر اللقاء حتى صلاة العشاء.

وأوضح إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر قائلاً: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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