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بعد أن هداه الله للإسلام.. لحظة تلقين مقيم فلبيني الشهادة بـ«دعوي الدار البيضاء» (فيديو)

بعد أن هداه الله للإسلام.. لحظة تلقين مقيم فلبيني الشهادة بـ«دعوي الدار البيضاء» (فيديو)
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تواصل – الرياض:

أعلن مكتب الدعوة بحي الدار البيضاء في الرياض، عن إشهار مقيم من الجنسية الفلبينية لإسلامه، بعد أن هداه الله إلى الدين الحق.

وأرفق دعوي الدار البيضاء بحسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظات تلقين الشهادتين للمقيم الفلبيني، والدعاء بأن يثبته الله على دين الإسلام.

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