بعد عام من تطبيقها.. «الجدعان» يكشف عن إيرادات ضريبة القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير

أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات التي تم تحقيقها من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال، وذلك في أول عام من التطبيق، وهو ما يشكّل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدراً لها في ميزانية السنة المالية.

وشدد في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمّ في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من هيئة الزكاة حيث بلغت 90 %، في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70 %.

وتابع «الجدعان» أن حكومة المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات كافة؛ لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.