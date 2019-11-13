الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«العدل» تدعو المتقدمين على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلة

«العدل» تدعو المتقدمين على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلة
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: “باحث موارد بشرية ومحاسب للرجال، ومدير مشروع والوظائف الإدارية للرجال” بالمرتبة الثامنة.
ودعت الوزارة المتقدمين على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للرجال سيبدأ من يوم الأحد الموافق 20 ربيع الأول 1441 هـ.
ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمين بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للنساء لاحقاً.

مواد ذات صلة

بالأسماء.. «الاتصالات» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلات الشخصية

بالأسماء.. «الاتصالات» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلات الشخصية

بالأسماء.. «الدفاع» تدعو المقبولين على وظائفها للمقابلة الشخصية

بالأسماء.. «الدفاع» تدعو المقبولين على وظائفها للمقابلة الشخصية

«العدل» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. موعد وطريقة التقديم

«العدل» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. موعد وطريقة التقديم

«الدفاع» تعلن نتائج القبول المبدئي على وظائف التشغيل والصيانة

«الدفاع» تعلن نتائج القبول المبدئي على وظائف التشغيل والصيانة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>