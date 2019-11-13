الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حادث مأساوي.. وفاة طفلين حرقاً داخل سيارة بالإمارات

حادث مأساوي.. وفاة طفلين حرقاً داخل سيارة بالإمارات
0

تواصل – وكالات:

توفي أمس، طفلان (شقيقان) حرقًا، داخل مركبة في منطقة الميناء بمدينة أبو ظبي، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وتعود التفاصيل بحسب شرطة أبو ظبي إلى أن الطفلين البالغين من العمر (سنة ونصف السنة، و3 سنوات)، توفيا حرقًا بعدما تُركا داخل المركبة بمفردهما.

وقال مدير قطاع الأمن الجنائي الإماراتي العميد محمد سهيل الراشدي: إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات، تلقى بلاغًا بالحادثة، وتحركت على الفور فِرَق الإسعاف والإنقاذ والفِرَق المختصة الأخرى إلى الموقع، وتعاملت مع الحادث.

وأشار إلى أنه “جرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص؛ للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق”.

وحذّر العميد الراشدي من “مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم”؛ مشيرًا إلى أن تركهم يشكّل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.

ودعا الأسر إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات”.

مواد ذات صلة

تنسيق بين المملكة والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة

تنسيق بين المملكة والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة

وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

الجبير: علاقة المملكة والإمارات ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة

الجبير: علاقة المملكة والإمارات ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة

تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة