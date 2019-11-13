حادث مأساوي.. وفاة طفلين حرقاً داخل سيارة بالإمارات

تواصل – وكالات:

توفي أمس، طفلان (شقيقان) حرقًا، داخل مركبة في منطقة الميناء بمدينة أبو ظبي، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وتعود التفاصيل بحسب شرطة أبو ظبي إلى أن الطفلين البالغين من العمر (سنة ونصف السنة، و3 سنوات)، توفيا حرقًا بعدما تُركا داخل المركبة بمفردهما.

وقال مدير قطاع الأمن الجنائي الإماراتي العميد محمد سهيل الراشدي: إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات، تلقى بلاغًا بالحادثة، وتحركت على الفور فِرَق الإسعاف والإنقاذ والفِرَق المختصة الأخرى إلى الموقع، وتعاملت مع الحادث.

وأشار إلى أنه “جرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص؛ للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق”.

وحذّر العميد الراشدي من “مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم”؛ مشيرًا إلى أن تركهم يشكّل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.

ودعا الأسر إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات”.