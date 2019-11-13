تفاصيل لا تعرفها عن بئر زمزم.. أين تقع فوهتها، وكم لتراً تضخ في الثانية؟ (فيديو)

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فيلم قصير يتضمن تفاصيل دقيقة عن بئر زمزم المباركة، منذ بداية ضخ المياه حتى وصولها إلى الزوّار بالحرمين الشريفين، إلى جانب معلومات عن البئر وما تمتاز به من خصائص.

وبحسب ما ورد بالفيلم القصير، تبلغ المسافة بين البئر والكعبة المشرّفة 21 متراً، بينما تقع فوهة البئر أسفل المطاف حذو الحجر الأسود، ولها نبعان يضخان صفو مائها أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة المشرّفة والآخر من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا، وتمتاز بئر زمزم بنظافتها على الدوام؛ حيث لا تنمو فيها الطحالب أبداً، ولا تتأثر بملوّثات الماء على الإطلاق.

ولا تكف زمزم عن ضخ المياه العذبة بمعدل يصل إلى حد أدنى 11 لتراً في الثانية، و18 .5 لتر أعلى مستوى في الثانية الواحدة.

تبدأ رحلة ضخ الماء من البئر مباشرة بوساطة مضختين هائلتين تعملان بالتناوب على مدار ٢٤ ساعة يومياً، وترسل من فورها إلى مشروع الملك عبدالله لسُقيا زمزم بكدي عبر دفع آلي وعن طريق أنابيب مخصوصة بغية المحافظة على خصائص ماء زمزم.

وعن كيفية تزويد المسجد النبوي الشريف بماء زمزم، فيتم نقله يومياً عن طريق صهاريج مجهزة بمواصفات قياسية تتم تغطيتها ومحابسها بأقفال، حيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ، ويبلغ عدد الحافظات المبرّدة والمجهّزة في الحرمين الشريفين 40 ألف حافظة موزعة بعناية فائقة في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويستهلك يومياً أكثر من مليوني كوب بلاستيكي، وتستعمل لمرة واحدة فقط، بينما تمتاز الحافظات بأقفال تحمي الماء من الأتربة والغبار وتمنع العبث بماء زمزم.