«الشؤون البلدية» تدعو للإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بشاشات الأسعار

تواصل – الرياض:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، المستهلكين للإبلاغ عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات عرض الأسعار والتي أُقرت مؤخرًا من أجل الشفافية وبدأ العمل بها قبل أسابيع.

وبينت وزارة الشؤون البلدية أنها نفذت جولات رقابية على عدد من منافذ تزويد المركبات بالوقود للتأكد من تركيب الشاشات وإنذار المخالف منها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.

وأشارت إلى أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.