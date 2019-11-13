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مصادر تكشف حقيقة استئناف رحلات «قطار الحرمين» اليوم

مصادر تكشف حقيقة استئناف رحلات «قطار الحرمين» اليوم
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تواصل – فريق التحرير :

نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله مؤخراً حول استئناف رحلات قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من اليوم (الأربعاء)، مؤكدة أن العمل متواصل لاستكمال بعض التجهيزات الفنية في محطة القطار الجديدة.

ووفقاً لـ”المدينة”، فإن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ستعلن موعد استئناف الرحلات بعد التأكد من جاهزية المسار والمحطة البديلة بالمطار.

وكانت محطة السليمانية قد تعرضت لحريق مطلع الشهر الماضي؛ ما أدى إلى توقف الرحلات حتى يتم الانتهاء من المسار البديل الذي يقع في الجهة الشرقية من المحطة.

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