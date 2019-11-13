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عقب محاولة السطو الأخيرة.. «السديس» يوجه بتشكيل لجنة للعناية بمعرض عمارة الحرمين
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة خاصة للعناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين ومقتنياته.

وتهدف هذه اللجنة إلى العناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بمقتنياته القيمة وصيانتها والمحافظة عليها، إضافة إلى طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير المعرض.

وتعمل اللجنة الخاصة بالمعرض عبر كفاءات الرئاسة العامة وقياداتها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية، وذلك تحقيقاً لمبادئ لتكامل والتعاون والتناغم بين منسوبي الرئاسة.

وكان وافد “تركي الجنسية” تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة “أم الجود” قبل عدة أيام محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة.

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