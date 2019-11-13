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الحصيني يتوقع: أمطار متفاوتة مصحوبة بحبات البَرَد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق

الحصيني يتوقع: أمطار متفاوتة مصحوبة بحبات البَرَد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق
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تواصل – الرياض:
قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني: إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بالبَرَد خلال الـ 36 ساعة المقبلة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”، ذكر فيها أن الأمطار ستبدأ من ظهر الأربعاء إلى مساء الخميس على كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.
ونبّه الحصيني إلى وجود انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض؛ مما يعد فرصة لتشكل سحابة سيلية.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت منذ ساعات الصباح الأولى تنبيهاتها تزامناً مع حالة التقلبات التي تعيشها المملكة حالياً؛ حيث شملت تنبيهات اليوم معظم المناطق عبر 13 تنبيهاً معظمها لحالات ماطرة تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم الأربعاء.

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