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محكمة أمريكية تقضي بعدم جواز تفتيش هواتف المسافرين القادمين للولايات المتحدة

محكمة أمريكية تقضي بعدم جواز تفتيش هواتف المسافرين القادمين للولايات المتحدة
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تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية بمدينة بوسطن، أمس الثلاثاء، حكماً بعدم جواز تفتيش عناصر الجمارك وحماية الحدود لهواتف وحواسيب المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، ما لم يكن لديهم “شكوك معقولة”.

وترجع تفاصيل التقاضي، عندما تعرضت الأجهزة الإلكترونية لـ11 مسافراً للتفتيش دون سبب مقنع، وعلى أثرها تقدموا بشكوى ضد حكومة الولايات المتحدة في سبتمبر 2017 بهذا الشأن، وقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، بدعم هذه الشكوى القانونية.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز”، قال القاضي دنيس كاسبر، في الحكم المؤلف من 48 صفحة: إنه ليس ضروريًّا الحصول على إذن تفتيش رسمي، لكن عمليات التفتيش من قِبَل عناصر الجمارك وحماية الحدود، دون وجود شكوك معقولة، يُعد انتهاكًا للتعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية.

وقالت إيشا بهانداري المحامية لدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: “هذا الحكم يعزز بشكل كبير حماية التعديل الرابع لملايين المسافرين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام”.

وبحسب اتحاد الحريات، فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود قامت بأكثر من 33 ألف عملية تفتيش تتعلق بأجهزة إلكترونية عام 2018، أي نحو أربعة أضعاف مما كان عليه الحال عام 2015.

ويأتي هذا الحكم على خلفية أنظمة الهجرة الصارمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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