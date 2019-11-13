تُلخص جهود أكثر من 200 صانع.. مصور يوثق مراحل إعداد كسوة الكعبة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت شبكة CNN الأمريكية في نسختها باللغة العربية، صباح اليوم الأربعاء، تقريراً مصحوباً بالصور لمراحل إعداد كسوة الكعبة المشرفة، حيث لخصت الصور جهد أكثر من 200 صانع، على مدار نحو 360 يوماً.

وأجرت الشبكة الأمريكية حواراً مع المصور السعودى رائد اللحياني الذى وثق مراحل كسوة الكعبة في مجموعة من الصور الفوتوغرافية، إذ أنه بدأ اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، عام 2006، عندما التقط صورة واحدة فقط لكسوة الكعبة وبعد أن لاحظ مدى روعة هذه التجربة، قرّر “اللحياني” العودة مرة أخرى لتسليط الضوء على هذا الموروث والاعتزاز به.

يقول” اللحياني” في حديثه مع الشبكة الأمريكية: “لن يتمكّن المصوّر من إعادة لقطته الفوتوغرافية إذا تجاوز إحدى مراحل كسوة الكعبة سيتعيّن عليه انتظار مدة عام كامل في حال فاته جزءٌ من الثانية”.

وأضاف: “كل شيء حول الإنسان يتدفق إلهاماً، وتعد مكة أحد أهم مصادر الإلهام بالنسبة لي”، مضيفاً أن عديداً من الأشخاص يتردّدون إلى الكعبة، من مختلف أنحاء العالم، ويحملون معهم ثقافات متنوعة.