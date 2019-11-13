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3 خطوات للاكتتاب في أسهم أرامكو.. تعرّف عليها

3 خطوات للاكتتاب في أسهم أرامكو.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت شركة «أرامكو» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو، يوضح الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم الشركة، حيث أظهر المقطع 3 خطوات مهمة في الاكتتاب، والتي من خلالها يستطيع المواطن المشاركة في الاكتتاب وهي على النحو التالى:-

الخطوة الأولى : التأكد من وجود حساب جارٍ وفعَّال في أحد البنوك المشاركة.

الخطوة الثانية: زيارة موقع الشركة الإلكتروني الذي يوفر للمكتب كل المعلومات المتعلقة بالاكتتاب، التي تشمل نشرة الإصدار، ومعرفة البنوك المشاركة التي يتوجب على مكتتب الاطلاع عليها، وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب.

الخطوة الثالثة: تعبئة نموج طلب الاكتتاب، إما في أحد البنوك المشاركة، أو من خلال القنوات المعتمدة، مثل الإنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو أجهزة الصراف الآلي، وذلك عند تحديد عدد الأسهم التي يرغب في الاكتتاب بها بناء على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الذي سيتم إعلانه قبل بدء عملية الاكتتاب.

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