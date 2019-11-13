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رسالة مؤثرة من مدير صحة الطائف في وداع الموظفين

رسالة مؤثرة من مدير صحة الطائف في وداع الموظفين
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تواصل – الطائف:

سطر مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المؤنس، رسالة مؤثرة في وداع منسوبي ومنسوبات صحة الطائف، أعلن خلالها موافقة وزير الصحة على طلب الإعفاء الذي قدمه.

وقال المؤنس في رسالته إلى الموظفين: “قضيت معكم وبكم مرحلة من أكثر تجاربي الإنسانية ثراءً وغنى فقد كنت بكم أنشد النجاح تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز”، مضيفا: “كنتم نعم المعين بعد الله وكان دعمكم ومشورتكم وقولي الذي أعانني على المضي قدمًا لتحقيق ما يصبو إليه المسؤول والمواطن”.

واختتم المؤنس رسالته قائلا: “أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في منجز صحي جديد يسجل باسمكم ويخدم إنسان الطائف الكريم”.

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